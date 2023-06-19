Щербакова (Вилкова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
10.01.1888 ст.
Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.10.1891 ст.
Дочь: Кулыгина Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Щербаков Егор Захарович
Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно