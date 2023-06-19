Щербакова (Вилкова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Вилкова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Богдановка, Владимирский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Вилков Василий Ануфриевич

Мать: Вилкова Гликерия Егоровна

Богдановка, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
10.01.1888 ст.

Муж: Щербаков Егор Захарович

Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.10.1891 ст.

Дочь: Кулыгина Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Щербаков Егор Захарович

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно