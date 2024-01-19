Митрофан Георгиевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1860
Отец: Георгий (Егор) Евсигнеевич
Мать: Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
22.10.1882
Дочь: Анастасия Митрофановна
Мать ребёнка: Устинья Саввична
Рождение ребёнка
14.08.1885
Дочь: Наталья Митрофановна
Мать ребёнка: Устинья Саввична
Рождение ребёнка
14.10.1886
Дочь: Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Устинья Саввична
Рождение ребёнка
14.07.1889
Дочь: Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Устинья Саввична
Рождение ребёнка
16.03.1892
Сын: Алексей Митрофанович
Мать ребёнка: Устинья Саввична
Рождение ребёнка
17.09.1893
Сын: Михаил Митрофанович
Мать ребёнка: Устинья Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Саввична
Смерть
Неизвестно