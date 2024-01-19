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Митрофан Георгиевич

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.05.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1860

Отец: Георгий (Егор) Евсигнеевич

Мать: Елена Евдокимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1882

Дочь: Анастасия Митрофановна

Мать ребёнка: Устинья Саввична

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1885

Дочь: Наталья Митрофановна

Мать ребёнка: Устинья Саввична

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1886

Дочь: Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Устинья Саввична

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.07.1889

Дочь: Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Устинья Саввична

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1892

Сын: Алексей Митрофанович

Мать ребёнка: Устинья Саввична

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.09.1893

Сын: Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Устинья Саввична

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Саввична

Смерть
Неизвестно
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