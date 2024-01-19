Гончаренко Мария Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения08.09.1887 ст.
Дата смерти02.02.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1887 ст.
Крещение
08.09.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Михаил Яковлевич Пархоменко, Анна Григорьевна Рудоменко (Котенко)
Смерть
02.02.1888 ст.
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-4?i=615&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.02.1888 ст.
на отведенном кладбище