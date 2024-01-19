Гончаренко Мария Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Мария Пантелеймоновна

Гончаренко Мария Пантелеймоновна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

08.09.1887 ст.

Дата смерти

02.02.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1887 ст.

Отец: Гончаренко Пантелеймон Андреевич

Мать: Гончаренко Наталья Григорьевна

Кровное, Сумська область
Крещение
08.09.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Михаил Яковлевич Пархоменко, Анна Григорьевна Рудоменко (Котенко)
Смерть
02.02.1888 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-4?i=615&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
03.02.1888 ст.
на отведенном кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close