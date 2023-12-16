Гурьянова Романова Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1954
Дочь: Гурьянова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Гурьянов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Гурьянов Владислав Николаевич
Отец ребёнка: Гурьянов Николай Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно