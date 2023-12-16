Гурьянова Романова Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова Романова Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1954

Дочь: Гурьянова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Гурьянов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Гурьянов Владислав Николаевич

Отец ребёнка: Гурьянов Николай Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Николай Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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