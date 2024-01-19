Еремина (Авдеева) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Авдеева) Раиса Николаевна

Место рождения

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1970

Муж: Еремин Леонид Иванович

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1971

Дочь: Еремина Лариса Леонидовна

Отец ребёнка: Еремин Леонид Иванович

Рождение ребёнка
1974

Сын: Еремин Евгений Леонидович

Отец ребёнка: Еремин Леонид Иванович

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
Неизвестно
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