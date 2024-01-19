Еремина (Авдеева) Раиса Николаевна
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1970
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Еремина Лариса Леонидовна
Отец ребёнка: Еремин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
1974
Сын: Еремин Евгений Леонидович
Отец ребёнка: Еремин Леонид Иванович
Смерть
Неизвестно