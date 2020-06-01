Антонян Александр Погосович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1951
Дата смерти01.06.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1951
Отец: Антонян Погос
Мать: Антонян Юхабер
Рождение ребёнка
18.07.1989
Сын: Антонян Ованес Александрович
Мать ребёнка: Антонян Лена Левоновна
Рождение ребёнка
24.10.1990
Дочь: Манукян Кристина Александровна
Мать ребёнка: Антонян Лена Левоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонян Лена Левоновна
Смерть
01.06.2020