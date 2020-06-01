Антонян Александр Погосович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонян Александр Погосович

Антонян Александр Погосович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1951

Дата смерти

01.06.2020

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1951

Отец: Антонян Погос

Мать: Антонян Юхабер

Рождение ребёнка
18.07.1989

Сын: Антонян Ованес Александрович

Мать ребёнка: Антонян Лена Левоновна

Рождение ребёнка
24.10.1990

Дочь: Манукян Кристина Александровна

Мать ребёнка: Антонян Лена Левоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонян Лена Левоновна

Смерть
01.06.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close