Незнахина Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незнахина Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Васса Афанасьевна

Отец ребёнка: Незнахин Афанасий

Рождение ребёнка
1838

Сын: Незнахин Данила Афанасьевич

Отец ребёнка: Незнахин Афанасий

Рождение ребёнка
26.01.1842

Сын: Незнахин Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Незнахин Афанасий

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1846

Сын: Незнахин Евграф Афанасьевич

Отец ребёнка: Незнахин Афанасий

Рождение ребёнка
1847

Сын: Незнахин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Незнахин Афанасий

Рождение ребёнка
1849

Сын: Незнахин Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Незнахин Афанасий

д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Незнахин Афанасий

д. Алексеево
Смерть
Неизвестно
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