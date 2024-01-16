Незнахина Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васса Афанасьевна
Отец ребёнка: Незнахин Афанасий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Незнахин Данила Афанасьевич
Отец ребёнка: Незнахин Афанасий
Рождение ребёнка
26.01.1842
Сын: Незнахин Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Незнахин Афанасий
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1846
Сын: Незнахин Евграф Афанасьевич
Отец ребёнка: Незнахин Афанасий
Рождение ребёнка
1847
Сын: Незнахин Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Незнахин Афанасий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Незнахин Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Незнахин Афанасий
д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Незнахин Афанасий
д. Алексеево
Смерть
Неизвестно