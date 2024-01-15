Бурденко (Андрияшенко) Параскева Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурденко (Андрияшенко) Параскева Митрофановна

Бурденко (Андрияшенко) Параскева Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Муж: Бурденко Карп Дамианович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
26.09.1880 ст.

Сын: Бурденко Григорий Карпович

Отец ребёнка: Бурденко Карп Дамианович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
30.08.1881 ст.

Сын: Бурденко Павел Карпович

Отец ребёнка: Бурденко Карп Дамианович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
30.08.1881 ст.

Сын: Бурденко Александр Карпович

Отец ребёнка: Бурденко Карп Дамианович

Кровное, Сумська область
Восприемник
21.11.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Даниловна Романченко
Рождение ребёнка
30.08.1884 ст.

Дочь: Елизавета Карповна

Отец ребёнка: Бурденко Карп Дамианович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-P?i=336&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.08.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Денисович Кукса
Восприемник
04.02.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Федот Саввич Андрияшенко
Восприемник
24.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Степанович Бурденко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close