Бурденко (Андрияшенко) Параскева Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1879 ст.
Рождение ребёнка
26.09.1880 ст.
Сын: Бурденко Григорий Карпович
Отец ребёнка: Бурденко Карп Дамианович
Рождение ребёнка
30.08.1881 ст.
Отец ребёнка: Бурденко Карп Дамианович
Рождение ребёнка
30.08.1881 ст.
Сын: Бурденко Александр Карпович
Отец ребёнка: Бурденко Карп Дамианович
Восприемник
21.11.1881 ст.
Екатерина Даниловна Романченко
Рождение ребёнка
30.08.1884 ст.
Дочь: Елизавета Карповна
Отец ребёнка: Бурденко Карп Дамианович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PM-P?i=336&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.08.1889 ст.
Андрей Денисович Кукса
Восприемник
04.02.1892 ст.
Федот Саввич Андрияшенко
Восприемник
24.01.1894 ст.
Григорий Степанович Бурденко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно