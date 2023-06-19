Морозова Фёкла
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пульков Нестер
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Морозов Григорий Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Козлова Марфа Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Девяткина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Семён
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно