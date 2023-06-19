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Морозова Фёкла

Место рождения

Ковалинка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пульков Нестер

Мать: не указана

Ковалинка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Морозов Григорий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Козлова Марфа Петровна

Отец ребёнка: не указан

Ковалинка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Девяткина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: не указан

Ковалинка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Семён

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Пётр Фёдорович

Смерть
Неизвестно