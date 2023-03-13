Щербакова Аксинья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Аксинья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Щербаковъ Петръ

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Щербаковъ Фаддей

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Улита

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Щербаковъ Егоръ

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Щербаковъ Кузьма

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Иванъ