Щербакова Аксинья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Щербаковъ Петръ
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Щербаковъ Фаддей
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Улита
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Щербаковъ Егоръ
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1795
Сын: Щербаковъ Кузьма
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Иванъ