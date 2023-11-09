Анишин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1919
Сын: Анишин Анатолий Филиппович
Мать ребёнка: Анишина ?
село Аргаш, Инзенский район, Ульяновская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Анишина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анишина ?
Смерть
Неизвестно