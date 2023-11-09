Анишин Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анишин Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1919

Сын: Анишин Анатолий Филиппович

Мать ребёнка: Анишина ?

село Аргаш, Инзенский район, Ульяновская область, Российская СФСР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Анишина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анишина ?

Смерть
Неизвестно
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