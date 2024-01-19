Фекла (нет отчества) (нет отчества)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти17.06.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Хитрых Мавра Александрова
Отец ребёнка: Толстых Александр Гордиев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Антипина Анна Александрова
Отец ребёнка: Толстых Александр Гордиев
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мелихова Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Толстых Александр Гордиев
Рождение ребёнка
1878
Сын: Толстых Семен Александров
Отец ребёнка: Толстых Александр Гордиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстых Федор Александров
Отец ребёнка: Толстых Александр Гордиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1893
Причина смерти: от удушия