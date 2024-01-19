Фекла (нет отчества) (нет отчества) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла (нет отчества) (нет отчества)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

17.06.1893

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Хитрых Мавра Александрова

Отец ребёнка: Толстых Александр Гордиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Антипина Анна Александрова

Отец ребёнка: Толстых Александр Гордиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мелихова Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Толстых Александр Гордиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Толстых Семен Александров

Отец ребёнка: Толстых Александр Гордиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстых Федор Александров

Отец ребёнка: Толстых Александр Гордиев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Александр Гордиев

Смерть
17.06.1893
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от удушия
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