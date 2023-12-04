Махнев Михаил Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Махнев Никифор Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Махнева мар Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Махнев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Смерть
Неизвестно