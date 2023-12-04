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Махнев Михаил Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Махнев Никифор Леонтьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Махнева мар Михайловна

Мать ребёнка: Ульяна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Махнев Павел Никифорович

Мать ребёнка: Ульяна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Махнев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ульяна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Смерть
Неизвестно
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