Черненко (Коваленко) Варвара Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Черненко Михаил Дмитриевич
Село Чайковка, Белоцерковской волости,
Основано в урочище Кунундар. Располагалось в 12 км к юго-востоку от села Ковалевка.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бортник Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Черненко Михаил Дмитриевич
Село Чайковка, Белоцерковской волости
Основано в урочище Кунундар. Располагалось в 12 км к юго-востоку от села Ковалевка
Смерть
Неизвестно