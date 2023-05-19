Черненко (Коваленко) Варвара Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко (Коваленко) Варвара Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Никифор Николаевич

Мать: Коваленко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Черненко Петр Михайлович

Отец ребёнка: Черненко Михаил Дмитриевич

Село Чайковка, Белоцерковской волости,
Основано в урочище Кунундар. Располагалось в 12 км к юго-востоку от села Ковалевка.
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бортник Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Черненко Михаил Дмитриевич

Село Чайковка, Белоцерковской волости
Основано в урочище Кунундар. Располагалось в 12 км к юго-востоку от села Ковалевка
Смерть
Неизвестно