Пашкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пашков Александр Савельевич
Отец ребёнка: Пашков Савелий Федотович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пашкова Ирина Савельевна
Отец ребёнка: Пашков Савелий Федотович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Пашкова Александра Савельевна
Отец ребёнка: Пашков Савелий Федотович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Пашков Савелий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно