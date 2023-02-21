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Пашкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Пашков Александр Савельевич

Отец ребёнка: Пашков Савелий Федотович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пашкова Ирина Савельевна

Отец ребёнка: Пашков Савелий Федотович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Пашкова Александра Савельевна

Отец ребёнка: Пашков Савелий Федотович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пашков Трофим Савельевич

Отец ребёнка: Пашков Савелий Федотович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Савелий Федотович

Смерть
Неизвестно