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Егор Николаевич

Место рождения

Есково, Михайловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Есково, Михайловская волость, Кадниковский уезд
с. Еськово Михайловской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Лебедева Марина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Есково, Михайловская волость, Кадниковский уезд
с. Еськово Михайловской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Смерть
Неизвестно
Есково, Михайловская волость, Кадниковский уезд
с. Еськово Михайловской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь