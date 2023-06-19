Егор Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Еськово Михайловской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Лебедева Марина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
с. Еськово Михайловской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь
Смерть
Неизвестно
с. Еськово Михайловской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Ильинская Чевецкая церковь