Митева Райчева Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Митев Райчев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
04.04.1925
Сын: Митев Харлампий Дмитриевич
Отец ребёнка: Митев Райчев Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941