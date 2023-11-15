Митева Райчева Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митева Райчева Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Митев Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Митев Райчев Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
04.04.1925

Сын: Митев Харлампий Дмитриевич

Отец ребёнка: Митев Райчев Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митев Райчев Дмитрий Петрович

Смерть
1941
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