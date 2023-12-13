Кухтин Михаил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кухтин Петр Афанасьевич
Мать: Бабакина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кухтин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Власова Ксения Харитоновна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Власова Ксения Харитоновна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кухтин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Власова Ксения Харитоновна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Власова Ксения Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухтин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Власова Ксения Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно