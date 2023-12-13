Кухтин Михаил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтин Михаил Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кухтин Петр Афанасьевич

Мать: Бабакина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кухтин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Власова Ксения Харитоновна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Власова Ксения Харитоновна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кухтин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Власова Ксения Харитоновна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Власова Ксения Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Власова Ксения Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Ксения Харитоновна

Смерть
Неизвестно
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