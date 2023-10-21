Коновалова (Зязева) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Зязева) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

19.04.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Зязев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Апалон Иванович

Артакуль, 452368, Россия
Рождение ребёнка
15.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Апалон Иванович

Артакуль, 452368, Россия
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Нина Апаллоновна

Отец ребёнка: Коновалов Апалон Иванович

Артакуль, 452368, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Апалон Иванович

Смерть
19.04.1984
Артакуль, 452368, Россия
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