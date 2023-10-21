Коновалова (Зязева) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти19.04.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Зязев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Апалон Иванович
Артакуль, 452368, Россия
Рождение ребёнка
15.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Апалон Иванович
Артакуль, 452368, Россия
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Нина Апаллоновна
Отец ребёнка: Коновалов Апалон Иванович
Артакуль, 452368, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1984
Артакуль, 452368, Россия