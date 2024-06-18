Ленин Сергей Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738 ст.
Отец: Ленин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ленина Федора Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.
Дочь: (Ленина) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Ленина Федора Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: (Ленина) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Ленина Федора Ильинична
Смерть
Неизвестно