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Ленин Сергей Федорович

Место рождения

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738 ст.

Отец: Ленин Федор Иванович

Мать: Ленина Евдимея Прокопьевна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленина Федора Ильинична

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1759 ст.

Дочь: (Ленина) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Ленина Федора Ильинична

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: (Ленина) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Ленина Федора Ильинична

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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