Ленин Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1697 ст.
Дата смертиОколо 1754 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697 ст.
Отец: Ленин Иван Аврамович
Мать: Ленина Евдокия Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1724 ст.
Дочь: (Ленина) Федора Федоровна
Мать ребёнка: Ленина Евдимея Прокопьевна
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: (Ленина) Марья Федоровна
Мать ребёнка: Ленина Евдимея Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.
Мать ребёнка: Ленина Евдимея Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1740 ст.
Мать ребёнка: Ленина Евдимея Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.
Сын: Ленин Иван Федорович
Мать ребёнка: Ленина Евдимея Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Мать ребёнка: Ленина Евдимея Прокопьевна
Смерть
Около 1754 ст.