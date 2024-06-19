Ленин Федор Иванович Около 1697 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛенин Федор Иванович

Ленин Федор Иванович

Место рождения

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1697 ст.

Дата смерти

Около 1754 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697 ст.

Отец: Ленин Иван Аврамович

Мать: Ленина Евдокия Федотовна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленина Евдимея Прокопьевна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1724 ст.

Дочь: (Ленина) Федора Федоровна

Мать ребёнка: Ленина Евдимея Прокопьевна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: (Ленина) Марья Федоровна

Мать ребёнка: Ленина Евдимея Прокопьевна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.

Сын: Ленин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Ленина Евдимея Прокопьевна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1740 ст.

Сын: Ленин Семен Федорович

Мать ребёнка: Ленина Евдимея Прокопьевна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.

Сын: Ленин Иван Федорович

Мать ребёнка: Ленина Евдимея Прокопьевна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Сын: Ленин Федор Федорович

Мать ребёнка: Ленина Евдимея Прокопьевна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Около 1754 ст.
Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.