von Derfelden Johann II — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Derfelden Johann II

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1604

Дата смерти

Около 1658

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1594

Дочь: Von Rosen, Till Sonorm Magdalena

Мать ребёнка: ?

Reval Estland
Рождение
Около 1604

Отец: Von Derfelden, Auf Klosterhof Johann I

Мать: Von Tiesenhausen / Von Derfelden Elisabeth

Рождение ребёнка
10.10.1635

Сын: Von Derfelden Johann Heinrich

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
21.08.1642

Сын: Von Derfelden Detloff

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
schwed. Obt. und Mannrichter
Похороны
04.02.1658
Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland
Смерть
Около 1658