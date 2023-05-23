von Derfelden Johann II
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1604
Дата смертиОколо 1658
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1594
Дочь: Von Rosen, Till Sonorm Magdalena
Мать ребёнка: ?
Reval Estland
Рождение
Около 1604
Рождение ребёнка
10.10.1635
Сын: Von Derfelden Johann Heinrich
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
21.08.1642
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
schwed. Obt. und Mannrichter
Похороны
04.02.1658
Reval (Tallinn), Harjumaa, Estland
Смерть
Около 1658