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Рождение ребёнка
1594

Дочь: Von Rosen, Till Sonorm Magdalena

Отец ребёнка: Von Derfelden Johann II

Reval Estland
Рождение ребёнка
10.10.1635

Сын: Von Derfelden Johann Heinrich

Отец ребёнка: Von Derfelden Johann II

Рождение ребёнка
21.08.1642

Сын: Von Derfelden Detloff

Отец ребёнка: Von Derfelden Johann II

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