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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1594
Дочь: Von Rosen, Till Sonorm Magdalena
Отец ребёнка: Von Derfelden Johann II
Reval Estland
Рождение ребёнка
10.10.1635
Сын: Von Derfelden Johann Heinrich
Отец ребёнка: Von Derfelden Johann II
Рождение ребёнка
21.08.1642
Отец ребёнка: Von Derfelden Johann II