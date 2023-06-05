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Флиппов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1974

Отец: Филиппов Николай Родионович

Мать: Рочева Александра Кирилловна