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Флиппов Владимир Николаевич
Флиппов Владимир Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.1974
Пол
Мужской
Отец
Филиппов Николай Родионович
Мать
Рочева Александра Кирилловна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1974
Отец:
Филиппов Николай Родионович
Мать:
Рочева Александра Кирилловна
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