Бочкарева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарева Екатерина Ивановна

Бочкарева Екатерина Ивановна

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Бочкарев Иван Романович

Мать: Бочкарева Параскева Павловна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1825 года Кутомарской Екатерининской церкви - 10 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 191., стр. 607. № 352 (1188) В ИВ 1828 года Быркинской церкви- 12 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 225, л. 464 об. № 50 (23... Показать все
Восприемник
18.10.1828 ст.
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
У Августы, дочери Александра Ивановича Домашева (Тумашева), (у племянницы). ГАЗК ф. 282, оп. 1 , д. 211, л. 19 об.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.