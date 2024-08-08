Бочкарева Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1815
В ИВ 1825 года Кутомарской Екатерининской церкви - 10 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 191., стр. 607. № 352 (1188) В ИВ 1828 года Быркинской церкви- 12 лет. ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 225, л. 464 об. № 50 (23... Показать все
Восприемник
18.10.1828 ст.
У Августы, дочери Александра Ивановича Домашева (Тумашева), (у племянницы). ГАЗК ф. 282, оп. 1 , д. 211, л. 19 об.
Смерть
Неизвестно