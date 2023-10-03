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(Яковлева) Виктория Сергеевна
(Яковлева) Виктория Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2003
Пол
Женский
Отец
Яковлев Сергей Иванович
1980 г.р.
Мать
Ольга Фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2003
Отец:
Яковлев Сергей Иванович
Мать:
Ольга Фёдоровна
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