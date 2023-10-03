(Яковлева) Виктория Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) Виктория Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2003

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2003

Отец: Яковлев Сергей Иванович

Мать: Ольга Фёдоровна

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