Зотова Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1956
Сын: Зотов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Зотов Николай
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Валентина
Отец ребёнка: Зотов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Зотов Николай
Смерть
Неизвестно