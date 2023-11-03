Зотова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1956

Сын: Зотов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Зотов Николай

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Валентина

Отец ребёнка: Зотов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Зотов Николай

Смерть
Неизвестно
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