Зубрилин Пантелеймон Космин
Место рождения
Дата рождения25.07.1886 ст.
Дата смерти04.08.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1886 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Косма Иринаров? и законная его жена Пелагея Васильева,оба православные
Крещение
27.07.1886 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Мироний Андреев и той же деревни крестьянская жена Александра Васильева
Смерть
04.08.1886 ст.
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Космы Иринарова сын Пантелеймон (2 нед.)