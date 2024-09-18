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Зубрилин Пантелеймон Космин

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.07.1886 ст.

Дата смерти

04.08.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1886 ст.

Отец: Зубрилин Косма Иринархов

Мать: Зубрилина Пелагея Васильева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Косма Иринаров? и законная его жена Пелагея Васильева,оба православные
Крещение
27.07.1886 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Мироний Андреев и той же деревни крестьянская жена Александра Васильева
Смерть
04.08.1886 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Космы Иринарова сын Пантелеймон (2 нед.)

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