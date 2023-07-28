Лукьяненко (Оверкова) Ирина Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко (Оверкова) Ирина Косьмина

Место рождения

Казачье, Сумська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Оверков Косьма Федорович

Мать: Оверкова Пелагея Афанасьева

Казачье, Сумська область
Бракосочетание
20.01.1862

Муж: Лукьяненко Моисей Романович

Казачье, Сумська область
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48 Покровская ц.,,м/к-1862г.,лист-80,зап-18.
Рождение ребёнка
11.02.1870

Сын: Лукьяненко Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Моисей Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Лукьяненко Афанасий Моисеевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Моисей Романович

Казачье, Сумська область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Волкова Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Лукьяненко Моисей Романович

Казачье, Сумська область
Смерть
Неизвестно