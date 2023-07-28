Лукьяненко (Оверкова) Ирина Косьмина
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
20.01.1862
ГАСум.О , Ф - 1191-4-48 Покровская ц.,,м/к-1862г.,лист-80,зап-18.
Рождение ребёнка
11.02.1870
Сын: Лукьяненко Алексей Моисеевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Моисей Романович
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Лукьяненко Афанасий Моисеевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Моисей Романович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Волкова Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Лукьяненко Моисей Романович
Смерть
Неизвестно