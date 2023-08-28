Попова Наталья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Наталья Никифорова

Попова Наталья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

20.02.1912

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Попов Илья Савельев

Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ксения Савельева

Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.09.1887

Сын: Попов Никита Савельев

Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.05.1890

Дочь: Гликерия Савельева

Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.06.1893

Сын: Попов Тихон Савельев

Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Попов Самуил Савельев

Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.11.1898

Сын: Попов Роман Савельев

Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
20.02.1912
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close