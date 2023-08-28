Попова Наталья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти20.02.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Попов Илья Савельев
Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ксения Савельева
Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров
Рождение ребёнка
13.09.1887
Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров
Рождение ребёнка
04.05.1890
Дочь: Гликерия Савельева
Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров
Рождение ребёнка
15.06.1893
Сын: Попов Тихон Савельев
Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров
Рождение ребёнка
17.11.1898
Сын: Попов Роман Савельев
Отец ребёнка: Попов Савелий Федоров
Смерть
20.02.1912
Причина смерти: от старости