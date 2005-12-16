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Дьячков Даниил Егорович
Дьячков Даниил Егорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.12.2005
Пол
Мужской
Отец
Дьячков Егор Александрович
1984 г.р.
Мать
Дьячкова (Парфёнова) Яна Александровна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2005
Отец:
Дьячков Егор Александрович
Мать:
Дьячкова Яна Александровна
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