Тангельбаев руслан
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.2021
Сын: Тангельбаев тимур русланович
Мать ребёнка: Арямнова лариса евгеньевна
Рождение ребёнка
12.10.2023
Сын: Тангельбаев артём русланович
Мать ребёнка: Арямнова лариса евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно