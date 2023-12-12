Тангельбаев руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тангельбаев руслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.2021

Сын: Тангельбаев тимур русланович

Мать ребёнка: Арямнова лариса евгеньевна

Рождение ребёнка
12.10.2023

Сын: Тангельбаев артём русланович

Мать ребёнка: Арямнова лариса евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арямнова лариса евгеньевна

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