Дудко Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1957
Дата смерти15.02.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.08.1990
Жена: Дудко Раиса Владимировна
Рождение ребёнка
28.05.1991
Сын: Дудко Руслан Александрович
Мать ребёнка: Дудко Раиса Владимировна
Рождение ребёнка
08.06.1992
Сын: Дудко Вадим Александрович
Мать ребёнка: Дудко Раиса Владимировна
Смерть
15.02.2004