Дудко Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудко Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1957

Дата смерти

15.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.08.1990

Жена: Дудко Раиса Владимировна

Рождение ребёнка
28.05.1991

Сын: Дудко Руслан Александрович

Мать ребёнка: Дудко Раиса Владимировна

Рождение ребёнка
08.06.1992

Сын: Дудко Вадим Александрович

Мать ребёнка: Дудко Раиса Владимировна

Смерть
15.02.2004