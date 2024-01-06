Козлов Михаил Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Агафья Лукояновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Улита Михайловна
Мать ребёнка: Козлова Агафья Лукояновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Козлова Агафья Лукояновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Козлова Агафья Лукояновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Мокрида
Мать ребёнка: Козлова Агафья Лукояновна
Смерть
Неизвестно