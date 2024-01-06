Козлов Михаил Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Михаил Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Козлова Агафья Лукояновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Улита Михайловна

Мать ребёнка: Козлова Агафья Лукояновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Козлова Агафья Лукояновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Козлова Агафья Лукояновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Мокрида

Мать ребёнка: Козлова Агафья Лукояновна

Смерть
Неизвестно
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