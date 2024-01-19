Лесникова Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Лесников Яков Панфилович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1918
Муж: Михеев Петр Иванович
Бракосочетание
25.11.1925
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
второй брак, Фамилия от первого брака Михеева
Смерть
Неизвестно