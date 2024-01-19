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Лесникова Александра Яковлевна

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.
1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Лесников Яков Панфилович

Мать: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
11.02.1918

Муж: Михеев Петр Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
25.11.1925

Муж: Ельчанинов Афанасий Семенович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
второй брак, Фамилия от первого брака Михеева
Смерть
Неизвестно
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