Ленин Иван Алексеевич Около 1723 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ленин Иван Алексеевич

Место рождения

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.

Отец: Ленин Алексей Иванович

Мать: Ленина Марфа Ивановна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленина Анна Ивановна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.

Сын: Ленин Василий Иванович

Мать ребёнка: Ленина Анна Ивановна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: (Ленина) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Ленина Анна Ивановна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Дочь: Темяхина (Ленина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ленина Анна Ивановна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: (Ленина) Федора Ивановна

Мать ребёнка: Ленина Анна Ивановна

Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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