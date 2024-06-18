Ленин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.
Отец: Ленин Алексей Иванович
Мать: Ленина Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ленина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.
Мать ребёнка: Ленина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: (Ленина) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Ленина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Дочь: Темяхина (Ленина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ленина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: (Ленина) Федора Ивановна
Мать ребёнка: Ленина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно