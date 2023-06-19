Шалдина (Жеренкова) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалдина (Жеренкова) Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.11.1956

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1957 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1956

Отец: Жеренков Яков Иванович

Мать: Жеренкова Вера Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалдин Сергей Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалдин Сергей Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалдин Сергей Анатольевич