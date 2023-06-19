Шалдина (Жеренкова) Татьяна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения03.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1956
Отец: Жеренков Яков Иванович
Мать: Жеренкова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалдин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
23.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалдин Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно