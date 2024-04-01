Битюкова (Трофимова) Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Битюкова (Трофимова) Мария Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Павел Мещанин Р. Камышловского

Мать: Трофимова Степанида Митрофанова

Бракосочетание
20.10.1835

Муж: Битюков Лев Казак Р.Камышлова Петров

Рождение ребёнка
20.01.1836

Дочь: (Битюкова) Ксения Львова

Отец ребёнка: Битюков Лев Казак Р.Камышлова Петров

Рождение ребёнка
24.06.1839

Дочь: (Битюкова) Анна Львова

Отец ребёнка: Битюков Лев Казак Р.Камышлова Петров

Рождение ребёнка
07.12.1842

Сын: Битюков Евграф Львов

Отец ребёнка: Битюков Лев Казак Р.Камышлова Петров

Смерть
Неизвестно

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