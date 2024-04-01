Битюкова (Трофимова) Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
20.10.1835
Рождение ребёнка
20.01.1836
Дочь: (Битюкова) Ксения Львова
Отец ребёнка: Битюков Лев Казак Р.Камышлова Петров
Рождение ребёнка
24.06.1839
Дочь: (Битюкова) Анна Львова
Отец ребёнка: Битюков Лев Казак Р.Камышлова Петров
Рождение ребёнка
07.12.1842
Сын: Битюков Евграф Львов
Отец ребёнка: Битюков Лев Казак Р.Камышлова Петров
Смерть
Неизвестно