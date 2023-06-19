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Пелишенко Василий Данилович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.01.1876

Дата смерти

04.02.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876

Отец: Пелишенко Даниил Иванович

Мать: Пелишенко Мария Григорьевна

Бракосочетание
28.01.1904

Жена: Пелишенко Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
03.10.1909

Сын: Пелишенко Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Пелишенко Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
02.11.1911

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Пелишенко Александра Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1922
Причина смерти: голод