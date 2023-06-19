Пелишенко Василий Данилович
Место рождения
Дата рождения01.01.1876
Дата смерти04.02.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876
Бракосочетание
28.01.1904
Рождение ребёнка
03.10.1909
Сын: Пелишенко Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Пелишенко Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
02.11.1911
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Пелишенко Александра Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1922
Причина смерти: голод