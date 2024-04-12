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Карпенко Михаил Яковлевич

Место рождения

Веселое, Серышевский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Веселое, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
02.06.1937

Дочь: Сухарева Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Кишнякина Карпенко Александра Александровна

Веселое, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
26.10.1941

Сын: Карпенко Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Кишнякина Карпенко Александра Александровна

Смерть
?.11.1942
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