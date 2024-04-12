Карпенко Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
02.06.1937
Дочь: Сухарева Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Кишнякина Карпенко Александра Александровна
Рождение ребёнка
26.10.1941
Сын: Карпенко Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Кишнякина Карпенко Александра Александровна
Смерть
?.11.1942