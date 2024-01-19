Гридчина (Ефимова) Анна Терентьева
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Ефимов Терентий Игнатов
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1889
Муж: Гридчин Назар Ильин
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
17.07.1893
Дочь: Мария Назарова
Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин
Рождение ребёнка
01.10.1895
Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин
Рождение ребёнка
02.02.1900
Дочь: Анна Назарова
Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин
Рождение ребёнка
09.02.1902
Дочь: Татьяна Назарова
Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин
Рождение ребёнка
03.07.1904
Сын: Гридчин Иван Назаров
Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин
Рождение ребёнка
04.09.1910
Дочь: Александра Назарова
Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин
Рождение ребёнка
19.05.1914
Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин
Рождение ребёнка
25.07.1917
Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин
Смерть
Неизвестно