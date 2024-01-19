Гридчина (Ефимова) Анна Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридчина (Ефимова) Анна Терентьева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Ефимов Терентий Игнатов

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1889

Муж: Гридчин Назар Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
17.07.1893

Дочь: Мария Назарова

Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Гридчин Андрей Назаров

Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.02.1900

Дочь: Анна Назарова

Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.02.1902

Дочь: Татьяна Назарова

Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.07.1904

Сын: Гридчин Иван Назаров

Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.09.1910

Дочь: Александра Назарова

Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.05.1914

Сын: Гридчин Алексей Назаров

Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.07.1917

Сын: Гридчин Владимир Назаров

Отец ребёнка: Гридчин Назар Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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