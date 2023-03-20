Юсупов Маяк
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.02.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
09.07.1957
Рождение ребёнка
13.02.1960
Рождение ребёнка
16.02.1968
Рождение ребёнка
28.06.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юсупова Зоя Сергеевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Мостяк Старокулаткинский район Ульяновская область