Юсупов Маяк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Маяк

Место рождения

Россия

Дата рождения

02.02.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
09.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова Зоя Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова Зоя Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова Зоя Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова Зоя Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова Зоя Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Мостяк Старокулаткинский район Ульяновская область