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Чёрная Епистиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1807 по 1813

Дата смерти

С 1834 по 1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1807 по 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Сын: Чёрный Иван Власович

Отец ребёнка: Чёрный Влас Григорьевич

Бракосочетание
До 1834

Муж: Чёрный Влас Григорьевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1834 по 1847
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1834 по 1913
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Чёрная Агафья Власовна

Отец ребёнка: Чёрный Влас Григорьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чёрный Софрон Власович

Отец ребёнка: Чёрный Влас Григорьевич