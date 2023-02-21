Чёрная Епистиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1807 по 1813
Дата смертиС 1834 по 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1807 по 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Сын: Чёрный Иван Власович
Отец ребёнка: Чёрный Влас Григорьевич
Бракосочетание
До 1834
Место жительства
С 1834 по 1847
Смерть
С 1834 по 1913
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Чёрная Агафья Власовна
Отец ребёнка: Чёрный Влас Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Чёрный Влас Григорьевич