Шаутина Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шаутин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шаутин Иван Федотович
Рождение ребёнка
07.01.1834
Отец ребёнка: Шаутин Иван Федотович
Рождение
До 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно