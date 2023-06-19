Шаутина Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаутина Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шаутин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шаутин Иван Федотович

Рождение ребёнка
07.01.1834

Сын: Шаутин Василий Иванович

Отец ребёнка: Шаутин Иван Федотович

Рождение
До 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаутин Иван Федотович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно