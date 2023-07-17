Чурик Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чурик Алексей
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
1922
Сын: Чурик Алексей
Мать ребёнка: Пелагея Иванкова/
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Пелагея Иванкова/
Смерть
1941
Рождение ребёнка
1946
Сын: Чурик Валерий
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
1948
Сын: Чурик Александр
Мать ребёнка: Лидия