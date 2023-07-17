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Чурик Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чурик Алексей

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
1922

Сын: Чурик Алексей

Мать ребёнка: Пелагея Иванкова/

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Пелагея Иванкова/

Смерть
1941
Рождение ребёнка
1946

Сын: Чурик Валерий

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
1948

Сын: Чурик Александр

Мать ребёнка: Лидия