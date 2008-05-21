Laughrey (Якименко) Hloe - София (София-Алла) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Laughrey (Якименко) Hloe - София (София-Алла)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2008

Отец: не указан

Мать: Зимзе Эльвира Владимировна

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