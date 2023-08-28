Попов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Петр Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербу́рг

Дата рождения

22.06.1914

Дата смерти

18.08.1982

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1914

Отец: Попов Василий

Мать: ?

Санкт-Петербу́рг
Образование
До 1930
5 классов
Рождение ребёнка
Около 1937

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Мать ребёнка: Дарья Иппатовна

Военная служба
07.09.1942
Красновишерский РВК, Молотовская обл., Красновишерский р-н
93 гв. сп 29 гв. сд 15 гв. ск 10 гв. А 2 ПрибФ
Рождение ребёнка
Около 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дарья Иппатовна

Работа или профессия
До 1942
БумКомбинат
кузнец
Военная награда
С 1942 по 1945
Нагрудный знак «Отличный пулеметчик»
Ранение
22.11.1943
н-село Оршанского района
ранение
Военная награда
С 10.04.1944 по 13.04.1944
гв. ефрейтор 93 гв. сп 29 гв. сд 15 гв. ск 10 гв. А 2 ПрибФ, Приказ подразделения №: 15/н от: 08.05.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
25.07.1944
гв. ефрейтор 93 гв. сп 29 гв. сд 10 гв. А 2 ПрибФ Приказ подразделения №: 31/н от: 25.07.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
05.09.1944
гв. сержант 93 гв. сп 29 гв. сд 10 гв. А 2 ПрибФ Приказ подразделения №: 52/н от: 05.09.1944
Орден Красной Звезды | «Тов. Попов со своим расчетом был придан 1 стр. роте и целый день отражал контратаки противника, рвавшегося на высоту о шоссейной дороги ведущей на Мадону (Латвия). Ночью немцы... Показать все
Работа или профессия
С 04.06.1945
трест Госгражданстрой, г. Москва
Демобилизация
По 04.06.1945
в/ч 73550 29 гв. сд 93 гв. сп
Бракосочетание
После 1945

Жена: Попова Анастасия Никаноровна

Рождение ребёнка
02.03.1947

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Мать ребёнка: Попова Анастасия Никаноровна

Военная награда
07.05.1965
Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Военная награда
26.12.1967
Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР
Военная награда
25.04.1975
Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг
Военная награда
28.01.1978
Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
Военная награда
Неизвестно
гвардия СССР за победу над Германией 1941-1945
Смерть
18.08.1982
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