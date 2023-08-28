Попов Петр Васильевич
Место рожденияСанкт-Петербу́рг
Дата рождения22.06.1914
Дата смерти18.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1914
Отец: Попов Василий
Мать: ?
Санкт-Петербу́рг
Образование
До 1930
5 классов
Рождение ребёнка
Около 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дарья Иппатовна
Военная служба
07.09.1942
Красновишерский РВК, Молотовская обл., Красновишерский р-н
93 гв. сп 29 гв. сд 15 гв. ск 10 гв. А 2 ПрибФ
Рождение ребёнка
Около 1942
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Мать ребёнка: Дарья Иппатовна
Работа или профессия
До 1942
БумКомбинат
кузнец
Военная награда
С 1942 по 1945
Нагрудный знак «Отличный пулеметчик»
Ранение
22.11.1943
н-село Оршанского района
ранение
Военная награда
С 10.04.1944 по 13.04.1944
гв. ефрейтор 93 гв. сп 29 гв. сд 15 гв. ск 10 гв. А 2 ПрибФ, Приказ подразделения №: 15/н от: 08.05.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
25.07.1944
гв. ефрейтор 93 гв. сп 29 гв. сд 10 гв. А 2 ПрибФ Приказ подразделения №: 31/н от: 25.07.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
05.09.1944
гв. сержант 93 гв. сп 29 гв. сд 10 гв. А 2 ПрибФ Приказ подразделения №: 52/н от: 05.09.1944
Орден Красной Звезды | «Тов. Попов со своим расчетом был придан 1 стр. роте и целый день отражал контратаки противника, рвавшегося на высоту о шоссейной дороги ведущей на Мадону (Латвия). Ночью немцы... Показать все
Работа или профессия
С 04.06.1945
трест Госгражданстрой, г. Москва
Демобилизация
По 04.06.1945
в/ч 73550 29 гв. сд 93 гв. сп
Бракосочетание
После 1945
Рождение ребёнка
02.03.1947
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Мать ребёнка: Попова Анастасия Никаноровна
Военная награда
07.05.1965
Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
Военная награда
26.12.1967
Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР
Военная награда
25.04.1975
Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг
Военная награда
28.01.1978
Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
Военная награда
Неизвестно
гвардия СССР за победу над Германией 1941-1945
Смерть
18.08.1982