Навозов Федор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1906
Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Навозова (Шалашова) Устинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
06.11.1908
Дочь: (Навозова) Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Навозова (Шалашова) Устинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Навозова (Шалашова) Устинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Навозова (Шалашова) Устинья Прокопьевна
Смерть
Неизвестно