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Навозов Федор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Навозов Павел Иванович

Мать: Навозова Ксения Владимировна

Бракосочетание
23.01.1906

Жена: Навозова (Шалашова) Устинья Прокопьевна

Рождение ребёнка
13.05.1907 ст.

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Навозова (Шалашова) Устинья Прокопьевна

Ольгина, Покровская волость, Стерлитамакский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1908

Дочь: (Навозова) Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Навозова (Шалашова) Устинья Прокопьевна

Ольгина, Покровская волость, Стерлитамакский уезд
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Навозова (Шалашова) Устинья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Навозов Петр Федорович

Мать ребёнка: Навозова (Шалашова) Устинья Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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