Kuusemae Reigo
Место рожденияEstland, Tallinn
Дата рождения29.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Estland, Tallinn
Рождение ребёнка
16.06.2008
Дочь: Kuusemae Thea Anette
Мать ребёнка: Holm Eylin
Рождение ребёнка
09.05.2017
Сын: Kuusemae Theo Oliver
Мать ребёнка: Holm Eylin
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Holm Eylin