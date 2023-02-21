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Kuusemae Reigo

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Место рождения

Estland, Tallinn

Дата рождения

29.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Estland, Tallinn
Рождение ребёнка
16.06.2008

Дочь: Kuusemae Thea Anette

Мать ребёнка: Holm Eylin

Рождение ребёнка
09.05.2017

Сын: Kuusemae Theo Oliver

Мать ребёнка: Holm Eylin

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Holm Eylin