Прянишников Данила Отст. Казак Р.Медвежьего Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов
Мать ребёнка: Прянишникова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пеструшенкова Ирина Данилова
Мать ребёнка: Прянишникова Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1801