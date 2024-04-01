Прянишников Данила Отст. Казак Р.Медвежьего Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрянишников Данила Отст. Казак Р.Медвежьего Григорьев

Прянишников Данила Отст. Казак Р.Медвежьего Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Прянишников Никифор Казак Р.Медвежьего Данилов

Мать ребёнка: Прянишникова Фекла Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пеструшенкова Ирина Данилова

Мать ребёнка: Прянишникова Фекла Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прянишникова Фекла Иванова

Смерть
После 1801
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